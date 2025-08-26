La Banque camerounaise CCA Bank annoncée au Tchad

Eco et BusinessBanque, Eco et Business



Publié par Pierre Tahingam
le: 26 août 2025

Une délégation de CCA Bank du camerounais, Albert Nkemla a échangé le 25 août avec le ministre tchadien des Finances, Tahir Hamid Nguilin.

L’équipe du groupe CCA Bank Cameroun annonce l’ouverture prochaine de CCA Bank Tchad. Cette implantation, confie le ministre tchadien, est un signal fort de confiance en l’économie nationale. Elle vise, d’après lui, à renforcer l’inclusion financière et à soutenir le développement économique dans le cadre de la vision « Tchad Connexion 2030 ».

L’annonce de l’arrivée d’une nouvelle banque au Tchad est également saluée par des acteurs tchadiens qui estiment que ça contribuera à élargir l’accès aux services financiers, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises.

D’après les données du World Bank DataBank sur l’inclusion financière, le taux d’accès à un compte financier formel au Tchad est extrêmement faible, avec environ 1,2% des adultes disposant d’un compte.

