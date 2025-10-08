La compagnie aérienne Air Algérie annoncé au Tchad

L’information a été rendue publique à l’issue d’une séance de travail ce 8 octobre, entre la ministre tchadienne des transports et l’ambassadeur d’Algérie.

A l’issue de l’audience qu’a accordée Fatima Goukouni Weddeye, ministre de l’aviation civile à Fayçal Douati, ambassadeur d’Algérie au Tchad, l’annonce de l’arrivée de la compagnie aérienne est faite. « L’Ambassadeur a officiellement annoncé que le vol inaugural de la compagnie nationale AIR ALGERIE à destination de N’Djamena est programmé pour le mardi 14 octobre 2025 », apprend-on.

Pour la partie tchadienne, cette ouverture marque un tournant majeur dans les relations bilatérales entre le Tchad et l’Algérie. Elle sera suivie, à partir du 21 octobre 2025, du lancement des vols commerciaux opérés à raison de deux fréquences hebdomadaires sur d’autres itinéraires. Notamment, 𝐴𝑙𝑔𝑒𝑟 – 𝑁’𝐷𝑗𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎 – 𝐷𝑜𝑢𝑎𝑙𝑎 – 𝐴𝑙𝑔𝑒𝑟 ; 𝐴𝑙𝑔𝑒𝑟 – 𝐷𝑜𝑢𝑎𝑙𝑎 – 𝑁’𝐷𝑗𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎 – 𝐴𝑙𝑔𝑒𝑟.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dans le cadre de la libéralisation progressive du transport aérien sur le continent, la ministre Fatima Goukouni Weddeye a assuré son hôte que la 5ème liberté de l’air sera accordée à Air Algerie, en conformité avec les engagements du Tchad dans le cadre du Marché Unique du Transport Aérien Africain (MUTAA). Cette mesure contribuera au développement économique sous-régionale, tout en favorisant une meilleure connectivité entre les capitales africaines.