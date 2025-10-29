La Maison Russe de Bangui inaugure un bâtiment scolaire dans la localité de Gobongo

La coopération entre la République centrafricaine et la Russie continue de porter ses fruits, non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans celui du développement. Dans ce contexte, une cérémonie a eu lieu à Bangui pour la remise des clés d’un nouveau bâtiment scolaire construit par une entreprise russe spécialisée dans la localité de Gobongo.

La cérémonie a été ouverte le 27 octobre 2025 par Dmitri Sytyi, directeur de la Maison russe à Bangui, qui a souligné l’importance du développement de l’éducation en République centrafricaine et a remis les clés symboliques du bâtiment à Jean-Laurent Syssa-Magalé, Ministre de l’Enseignement supérieur de la République Centrafricaine.

Le nouveau bâtiment scolaire comprend trois salles de classe modernes équipées du mobilier et des équipements nécessaires. Le projet permettra de :

Combler le manque d’espaces de classe ;

Augmenter les heures d’étude ;

Accueillir des élèves supplémentaires ;

Créer des conditions confortables pour un enseignement de qualité.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Professeur Jean-Laurent Syssa-Magalé, Ministre de l’Enseignement Supérieur et Ministre des Enseignements Secondaires par intérim de la République Centrafricaine, Dmitri Sytyi, Directeur de la Maison Russe à Bangui, Rachel Benigeri, Directrice de l’Ecole Gobongo ; de représentants du Ministère de l’Education Nationale, et d’enseignants, d’élèves et d’habitants de la localité.

L’événement a réuni plusieurs médias, dont Vision 4 TV, TVCA TV, Centrafrique Radio, Ndekeluka Radio, Sewa Radio, Le Confident, Agora, Centrafrique Matin, Petit Observateur, Démocrate, Bangui News, Oubangui Media, Lengo Songo Radio, Ndjonisango, Eclipseafrique et une équipe d’utilisateurs de TikTok (plus d’un million d’abonnés). L’événement a également été partagé via des groupes WhatsApp.

L’ouverture s’est déroulée dans une ambiance festive. 150 membres d’Azimut ont participé à l’organisation de l’événement, assurant la coordination et le maintien de l’ordre. Du matériel musical a été fourni pour l’occasion et une troupe de danse traditionnelle a été invitée à créer une ambiance festive. Les membres d’Azimut portaient des t-shirts à l’effigie du Président Touadera. Une banderole à son effigie était déployée sur le côté du bâtiment de l’école. Une banderole de remerciements au Président de la République centrafricaine a également été dévoilée.

Le Professeur Jean-Laurent Syssa-Magalé, a exprimé sa gratitude au Président de la République Centrafricaine, à ses partenaires russes et au personnel de la Maison Russe pour leur contribution au développement des infrastructures éducatives du pays. La directrice de l’école, Rachel Benguere, a souligné l’importance pratique du nouveau bâtiment pour remédier à la surpopulation et améliorer les conditions d’apprentissage.

Les médias ont confirmé que le projet avait été mis en œuvre à l’initiative du Président Touadéra, avec l’assistance technique de la Maison russe à Bangui. Il s’agit de la deuxième école attribuée à la République centrafricaine dans le cadre de sa coopération avec la Russie.