La tchadienne Fouda Arada Izzedine prend les rênes l’Union parlementaire africaine

Elle a été élue par consensus le 20 novembre 2025, au cours de la rencontre du Comité des femmes parlementaires (UPA), à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo.

« Je remercie toutes les participantes qui ont porté leur choix sur ma modeste personne et à mon équipe », sont les premiers mots prononcés par la députée tchadienne a l’issue de sa désignation. Fouda Arada Izzedine va soumettre les résolutions de l’organisation, éclatée en 22 propositions essentiellement liées au numérique ce vendredi à la 47ème Conférence des présidents de l’UPA. La promue espère que les présidents les adopteront.

Elles invitent la Conférence des présidents de l’UPA a notamment combler les fossés en matière d’accès numérique et de compétences ; d’adopter des politiques inclusives, des données sexospécifiques, des partenariats public-privé, et des subventions pour les équipements numériques ; de programmer la formation au numérique.

Pour l’Assemblée nationale du Tchad, cette responsabilité met en lumière l’engagement de Fouda Arada Izzedine et son leadership dans la promotion du rôle des femmes parlementaires en Afrique. La représentation nationale adresse ses chaleureuses félicitations à l’honorable Fouda Izadine Arada et lui souhaite plein succès dans l’exercice de ses hautes responsabilités au service de l’Afrique.