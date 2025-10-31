EN CE MOMENT


L’agence Fitch confirme la notation « B- » du Tchad avec perspective stable

L’agence de notation financière internationale, Fitch Ratings estime que, la capacité du Tchad à rembourser sa dette est restée stable…

Publié par Pierre Tahingam
le: 31 octobre 2025
Droits réservés

L’agence de notation financière internationale, Fitch Ratings estime que, la capacité du Tchad à rembourser sa dette est restée stable et présente des points forts. Elle évoque entre autres, les fondamentaux macroéconomiques solides.

 

Le ministère des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, dans un communiqué du 28 octobre se réjouit de l’évaluation faite par Fitch Ratings. L’agence de notation a confirmé la note de «< B- >> attribuée au du Tchad, assortie d’une perspective stable. D’après le document, la notation reflète la solidité des fondamentaux macroéconomiques du pays, soutenus par un niveau d’endettement modéré, une poursuite de la consolidation budgétaire et un soutien constant des partenaires financiers.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



« Fitch Ratings souligne que la dette du gouvernement central demeure inférieure à 30 % du PIB en 2024, avec une structure favorable caractérisée par une proportion importante de dette concessionnelle ». L’agence note également une amélioration de la situation budgétaire, le déficit du gouvernement central étant estimé à 0,1% du PIB en 2024, porté par la progression des recettes non pétrolières. Enfin, Fitch Ratings met en avant la capacité du Tchad à mobiliser des financements externes, y compris à travers le programme conclu récemment avec le Fonds Monétaire International dans le cadre de la Facilité Elargie de Crédit.

Cette confirmation de l’agence, est pour le Tchad, un gage de confiance, car elle facilite l’attraction d’investissements privés et renforce la crédibilité auprès des partenaires internationaux.

 

 

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Droits réservés

L’agence Fitch confirme la notation « B- » du Tchad avec perspective stable

31 octobre 2025 Publié à 12h08

L’agence de notation financière internationale, Fitch Ratings estime que, la capacité du Tchad…

Savoir plus
FTFA

Tchad : le TAS confirme la légitimité de l’exécutif actuel de la Fédération de football

30 octobre 2025 Publié à 15h33

Le 29 octobre 2025, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu des…

Savoir plus
CNPS

Tchad : la CNPS annonce l’effectivité du bonus spécial de rentrée scolaire

30 octobre 2025 Publié à 14h33

Le directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) Rozzi Mamaï, a,…

Savoir plus