L’agence Fitch confirme la notation « B- » du Tchad avec perspective stable

L’agence de notation financière internationale, Fitch Ratings estime que, la capacité du Tchad à rembourser sa dette est restée stable et présente des points forts. Elle évoque entre autres, les fondamentaux macroéconomiques solides.

Le ministère des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, dans un communiqué du 28 octobre se réjouit de l’évaluation faite par Fitch Ratings. L’agence de notation a confirmé la note de «< B- >> attribuée au du Tchad, assortie d’une perspective stable. D’après le document, la notation reflète la solidité des fondamentaux macroéconomiques du pays, soutenus par un niveau d’endettement modéré, une poursuite de la consolidation budgétaire et un soutien constant des partenaires financiers.

« Fitch Ratings souligne que la dette du gouvernement central demeure inférieure à 30 % du PIB en 2024, avec une structure favorable caractérisée par une proportion importante de dette concessionnelle ». L’agence note également une amélioration de la situation budgétaire, le déficit du gouvernement central étant estimé à 0,1% du PIB en 2024, porté par la progression des recettes non pétrolières. Enfin, Fitch Ratings met en avant la capacité du Tchad à mobiliser des financements externes, y compris à travers le programme conclu récemment avec le Fonds Monétaire International dans le cadre de la Facilité Elargie de Crédit.

Cette confirmation de l’agence, est pour le Tchad, un gage de confiance, car elle facilite l’attraction d’investissements privés et renforce la crédibilité auprès des partenaires internationaux.