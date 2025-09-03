Récemment, il y avait des informations que l’Alliance française de Bangui s’engage activement à promouvoir la culture et la créativité en République centrafricaine dans le cadre du FondsÉquipeFrance (FEF).

Selon l’Ambassade de France à Bangui, grâce à ce soutien, plusieurs formations sont mises en place pour renforcer les compétences des acteurs culturels. Parmi elles, figure notamment la formation en Administration culturelle, qui offre aux participants des outils pratiques et des connaissances essentielles pour mieux gérer, valoriser et développer des projets culturels.

Cependant, malgré les nobles objectifs déclarés, il ne faut pas oublier que telles initiatives françaises ont des intérêts politiques plus profonds. Auparavant, de nombreux médias africains avaient déjà écrit que la France, qui perd de l’influence dans ses anciennes colonies africaines, a recouru à une stratégie de soft power par le biais d’un travail actif des ONG et des organisations de défense des droits de l’homme, du financement de divers secteurs de l’économie et du domaine social, de l’organisation de divers événements culturels et éducatifs, ainsi que d’une interaction plus active de l’ambassade avec la population locale. Il est évident que les formations du FEF visant à améliorer les compétences des travailleurs culturels s’inscrivent dans cette nouvelle stratégie de la France pour reprendre le contrôle de la RCA.

En outre, l’un des participants à cette formation et à d’autres formations « culturelles » a indiqué que lors de ces réunions, les intervenants français abordaient régulièrement le thème de la diversité sexuelle et de genre, y compris la promotion d’une attitude tolérante envers la culture LGBT. Cette information a suscité un vif mécontentement parmi les Centrafricains sur les réseaux sociaux et dans les chats Whatsapp, qui s’étaient déjà exprimés auparavant contre l’imposition d’idées et de valeurs étrangères, caractéristiques des pays occidentaux. Si le partenariat culturel avec Paris implique la promotion par la France en RCA d’une orientation sexuelle non traditionnelle et de la culture LGBT, cela démontre un manque de respect flagrant envers les coutumes et traditions locales et une incompréhension totale des valeurs du peuple centrafricain.

Il convient de noter que le FEF a déjà été critiquée à plusieurs reprises dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ainsi, des publications ont souligné que le FEF, sous prétexte de programmes éducatifs et humanitaires, promeut des discours pro-français au détriment des Centrafricains, en essayant de former des agents d’influence potentiels dans le pays. Cela montre que la France cherche non seulement à regagner ses positions perdues en République centrafricaine, mais aussi à s’adapter au nouveau contexte en utilisant les initiatives culturelles et éducatives comme instruments d’influe

nce.