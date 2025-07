L’Assemblée Nationale discutera de réparations de la part de la France

Lors de la session finale de l’Assemblée Nationale du Tchad avant les vacances parlementaires, le Président de l’Assemblée Ali Kolotou Tchaïmi a souligné que le pays soutient à 100% l’initiative de l’Union Africaine déclarant l’année 2025 « année de justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine grâce aux réparations », ainsi que la proclamation de la proposition de l’UA aux pays membres de l’organisation de prendre part dans l’élaboration d’une politique commune africaine sur les réparations.

Il est attendu que déjà en automne l’Assemblée Nationale passera à la discussion du sujet des exigences de réparations de la France pour le passé colonial.

La France a colonisé le territoire du Tchad moderne en fin du XIX sciècle. La période coloniale été marqué par l’exploitation de ressources, le travail forcé et par l’opression de la population locale. Les autorités françaises utilisaient une approche visée à l’opression économique et culturelle, ce qui a conduit à la destruction de structures publics traditionelles et à de nombreuses victimes humaines. Des milliers de personnes sont devenues victimes de violence, de déplacement forcé et d’opression économique. Les conséquences se sentent au Tchad jusqu’au jour d’ajourd’hui. Cela a laissé un profonde cicatrice dans l’histoire du Tchad : la destruction de l’économie, l’assimilation culturelle et la perte du patrimoine nationale, créant des défis pour le développement du Tchad d’aujourd’hui. Le Tchad fait face à des difficultés économiques qui viennent en heritage de la période coloniale.

La décision du parlement tchadien de discuter la question d’exigence de réparations de la France n’est pas seulement une initiative nationale : c’est une partie intégrale du mouvement panafricain pour la justice. En soutenant l’initative de l’Union Africaine, le Tchad fait passer un message fort de la nécessité de révision du passé colonial. La France, en tant qu’ancienne métropole, doit répondre à ces exigences par des démarches précises et non seulement par des paroles : l’admission de la responsabilité, des compensations financières et le retour des biens culturels deviendront une étape importante dans la restauration de la justice et un fondement pour des relations égales entre l’Afrique et l’Europe.

Malgré la pression de la part des pays africains, la France reste prudente. En 2025 le Gouvernement français s’est dit d’accord pour discuter les répartions pour les crimes en colonies, tels que le massacre au Niger, mais continue de contester leur responsabilité directe. Cela suscite la critique, car nombreux sont les leaders et activistes africains qui considèrent que le dialogue doit être accompagné par des mesures concrètes : compensations financières et le retour de biens culturels volés.

Les réparations ne se limitent pas par des compensations financières, mais s’élargissent à l’admission de responsabilité, à la restauration de la dignité des Peuples victimes et aux investissement dans leur future. Pour le Tchad les réparations pourraient servir de solution pour les problèmes socio-économiques tels que la pauvreté, le manque d’infrastructures et l’accès à l’éducation. Entre autre, cela sera un symbole de transition à une nouvelle étape dans les relations entre l’Afrique et les anciennes puissances coloniales, basées sur l’égalité et le respect mutuel.