EN CE MOMENT


Le ministre tchadien des Affaires étrangères reçoit une audience un ministre français

Ce mardi 17 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Sabre Fadoul a reçu en audience, le…

Publié par journaldutchad.com
le: 16 septembre 2025

Ce mardi 17 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Sabre Fadoul a reçu en audience, le président du Groupe d’Amitié France-Tchad au Parlement français.

Le ministère des Affaires étrangères fait savoir que, le parlementaire Charles Sitzenstuhl est venu exposer au chef de la diplomatie tchadienne, les détails de sa mission en République du Tchad.

« Il est à N’Djamena pour identifier des nouveaux axes de coopération dans les domaines cruciaux tels que l’économie, la santé et l’enseignement supérieur. » Une démarche qui consiste à recueillir les attentes des tchadiens, notamment celles de la nouvelle génération, dans l’optique d’élaborer une feuille de route concrète pour le nouveau gouvernement français, apprend-on.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Il s’agit selon Charles Sitzenstuhl, d’une première visite de travail, qui s’inscrit dans la continuité du dialogue privilégié entre les deux nations. Au-delà du symbole diplomatique, cette visite incarne la volonté commune des deux pays d’adapter leur alliance aux défis contemporains et aux aspirations futures. « C’était pour lui, l’occasion de saluer l’excellence des relations franco-tchadiennes, soulignant ainsi le partenariat historique et constructif entre les deux Etats ».

 

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Le ministre tchadien des Affaires étrangères reçoit une audience un ministre français

16 septembre 2025 Publié à 13h48

Ce mardi 17 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye…

Savoir plus

Tchad : réouverture de la circulation sur l’avenue général Kérim Nassour

16 septembre 2025 Publié à 11h18

La circulation sera rétablie dans les deux sens sur l’avenue Général Kerim Nassour,…

Savoir plus

Tchad : les députés favorables à la réforme constitutionnel

16 septembre 2025 Publié à 09h10

Le 15 septembre 2025, les représentants de la Nation ont examiné et adopté…

Savoir plus