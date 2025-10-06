EN CE MOMENT


Le secteur privé koweïtien prêt à investir au Tchad : la Chambre de Commerce s’engage pour le PND 2030

En mission de sensibilisation dans le Golfe, la délégation tchadienne a tenu une importante session de travail avec M. Rabah…

Publié par journaldutchad.com
le: 6 octobre 2025

En mission de sensibilisation dans le Golfe, la délégation tchadienne a tenu une importante session de travail avec M. Rabah A. Al-Rabah, Directeur général de la Kuwait Chamber of Commerce and Industry.

Les échanges ont porté sur le Plan national de développement “Tchad Connexion 2030”, les avantages fiscaux offerts aux investisseurs et les mesures incitatives mises en place pour renforcer l’attractivité du pays.

La partie koweïtienne, à travers sa Chambre de Commerce et le secteur privé local, a confirmé sa participation à la Table Ronde de financement prévue à Abu Dhabi en novembre prochain.

Un accent particulier a été mis sur les secteurs clés que sont l’agriculture, les infrastructures et l’éducation, considérés comme leviers essentiels de la transformation économique et sociale du Tchad.

Source : ministère du Commerce

