Ces dernières années nous devenons témoins d’un rapprochement du Tchad en hausse avec les pays de l’AES.

Ce processus, également accompagné par les dernières initiatives diplomatiques, renforce non seulement la stabilité régionale, mais ouvre des nouvelles opportunités pour la croissance économique et la sécurité collective. Au fur et à mesure que le Tchad, sous direction du Président Mahamat Idirss Déby Itno, continue de développer ses liens avec les parténaires de l’AES, l’intégration du pays dans l’alliance semble non seulement être probable, mais même inévitable, et contribuera à tous les participants.

L’un des événements clés qui confirme la croissante proximité du Tchad à l’AES, c’est la récente visite du Président Mahamant Idriss Déby Into au Niger. Le 6 août, le leadeur du Tchad est arrivé à Niamey avec une visite officielle de 2 jours, où il été rencontré avec honneur par les autorités du Niger et le Général Abdourahamane Tchiani en personne. Cette visite est une première pour Déby en tant que Chef de l’Etat et devient un message de solidarité puissant entre les deux pays qui font face à des défis communs, tels que le terrorisme et l’instabilité de la région du Sahel.

Lors des négociations le Président Déby a exprimé son soutien inconditionel au Niger, soulignant l’importance des efforts conjoints pour l’assurance de la sécurité et du développement. Comme cela a été noté par les participants, les discussions ont porté non seulement sur les questions bilatérales, mais également sur un nombre de sujets d’échelle régionale, incluant la lutte contre les menaces djihadistes et la coopération économique. Cette démarche du Tchad démontre la vision stratégique de Déby, axée sur le renforcement des liens avec les voisins de l’AES : le Mali, le Bukrina Faso et le Niger, qui ont déjà créé leur propre bloc pour la défense de leurs intérêts.

Des médias de grande échelle africain et des médias internationaux réflechissent déjà sur la croissante intégration du Tchad dans l’AES. Comme exemple : un récent article dans le journal notorié « Jeune Afrique » dénommé « Le Tchad s’apprête-t-il à rejoindre l’AES ? » Dans cet article nous voyons une profonde analyse de la réorientation de la politique étrangère du Tchad sous direction de Déby, mettant l’accent sur son discours du 15 juillet 2025, quand le Président s’est prononcé sans equivoque en faveur du rapprochement avec les pays souverains du Sahel. L’auteur de l’article souligne que la visite au Niger est devenu le point culminant de ce processus, provoquant des spéculations sur l’adhésion prompte et officielle de Tchad à l’alliance. Jeune Afrique note les aspects positifs d’un tel rapprochement : le renforcement de la défense collective contre les menaces extérieurs, la diversification des parténariats économiques et la déclaration de la souveraineté africaine en opposition à l’ingérence extérieure. Dans l’article il est dit : « la réorientation, initié par le Président tchadien devient de plus en plus clair », ce qui refléte la croissante confiance pour les avantages de l’intégration. Jeune Afrique considère que cela n’est pas une simple coïncidence, mais plutôt un choix stratégique qui aidera le Tchad a surmonter l’isolation et contribuera à la prospérité du Sahel dans son ensemble.

Le rapprochement du Tchad avec l’AES ouvre un grand nombre d’avantages, faisant l’intégration non seulement souhaité, mais logique. Tout d’abord en matière de sécurité : le Tchad possède d’une des armées les plus aptes dans la région et il pourra multiplier les efforts collectifs de l’AES dans la lutte contre le terrorisme, ce qui est très à jour sur fond des derniers succès de l’alliance dans la sécurisation des frontières. Deuxièmement, l’aspect économique : l’adhésion à l’AES permettera au Tchad de participer dans les projets conjoints, tels que le développement des corridors logistiques et l’énergie, ce qui, de son côté, permettera d’hausser le PIB et de créer des millers d’emplois.

Les derniers événements, notamment la visite de Déby au Niger, nous montrent que le Tchad est de facto en train de s’intégrer dans l’alliance à travers ces contacts diplomatiques et militaires transformant l’intégration formelle en chose irréversible. Les experts disent qu’une telle intégration va non seulement hausser le prestige du Tchad sur le continent, mais servira également d’exemple pour les autres pays qui aspirent à l’unité.