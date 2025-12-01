Le Tchad alerte sur l’impact de la baisse des financements internationaux contre le VIH

A l’occasion de la célébration, le 1er décembre de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, le ministère tchadien de la santé a lancé un appel à la résilience face aux défis de financement.

La secrétaire générale du ministère de la santé publique et de la prévention, Dr Toralta Joséphine a fait une déclaration à l’occasion journée mondiale de lutte contre le SIDA. L’édition de cette année est placée sous le thème : surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida. Elle explique que cette journée rappelle les combats menés, les vies sauvées, les progrès accomplis, mais aussi les menaces persistantes.

Elle déplore par ailleurs, l’impact négatif que les réductions de financement internationaux ont eu sur la riposte au sida ainsi que la mise en valeur de la résilience des pays et des communautés à se mobiliser pour protéger les acquis et faire progresser la riposte au VIH.

Pour elle, la réduction des financements internationaux fragilise sérieusement les services de prévention, dépistage, la prise en charge communautaire, le soutien aux jeunes et aux femmes ainsi que l’accès des populations vulnérables et marginalisées.