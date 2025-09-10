EN CE MOMENT


Le Tchad condamne l’attaque d’Israël au Qatar

Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, à travers un communiqué, exprime son indignation suite à l'attaque israélienne…

le: 10 septembre 2025

Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, à travers un communiqué, exprime son indignation suite à l’attaque israélienne ayant visé des résidences civiles à Doha, au Qatar, le 09 septembre 2025.

« Le Tchad condamne avec la plus grande fermeté cette attaque injustifiable qui constitue une violation flagrante du droit international, une atteinte grave à la souveraineté du Qatar et une menace à la sécurité de ses populations », peut-on lire dans le document.

Le gouvernement tchadien réaffirme son attachement aux principes du droit international, au respect de la souveraineté des Etats et à la résolution pacifique des différends.

Le pays réitère sa solidarité et son soutien à l’Emir du Qatar Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, à son peuple et à son gouvernement, et appelle la communauté internationale à se mobiliser pour prévenir toute escalade mettant en péril la paix et la stabilité dans la région.

