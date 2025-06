Le Tchad de nouveau visé par la politique anti-migration de Trump

Le président américain à travers un décret ‘’Travel ban’’ signé le 4 juin 2025, interdit l’entrée aux Etats Unis pour les ressortissants de douze pays, dont le Tchad.

La mesure de Trump interdisant l’entrée totale aux Etats Unis, concerne le Tchad, l’Afghanistan, la Birmanie, le Congo, la Guinée équatoriale, l’Érythrée, Haïti, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Il justifie cette mesure par la volonté de protéger son territoire de ce qu’il considère comme des : « terroristes étrangers ». En plus des douze pays totalement interdits d’entrée, sept autres sont visés par une restriction. Il s’agit entre autres, du Burundi, Cuba, le Laos, le Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela.

Ces mesures entrent en vigueur dès le 9 juin 2025. D’après le journal Le Monde Donald Trump a demandé au département d’Etat, dès son retour à la Maison Blanche, de composer une liste des pays problématiques. Les critères retenus sont la présence massive de terroristes, une coopération insuffisante en matière de visas, une quantité importante de ressortissants dépassant le délai prévu de leur séjour aux Etats-Unis.

Le Tchad avait déjà été visé par un décret similaire le 24 septembre 2025, alors que Trump devenait président des Etats-Unis pour la première fois. L’administration Trump avait estimé que le pays ne partageait pas assez d’informations avec les Etats-Unis. Un an après, le 10 avril 2018, la mesure a été revue par la Maison blanche.