Le Tchad et la Banque mondiale discutent de la mise en œuvre de trois projets majeurs

Le ministre de l’Eau et de l’Energie, Passalé Kanabe Marcelin a reçu en audience, ce mercredi 24 septembre 2025, une délégation de la Banque Mondiale conduite son représentant, Farouk Mollah Banna.

‎D’après le ministère, la rencontre a permis aux deux parties de renforcer leurs liens de partenariat, axés sur des projets essentiels pour le Tchad dans les domaines de l’énergie et de l’eau. Les discussions ont porté sur le suivi et la mise en œuvre de trois projets majeurs : le Projet d’Accroissement d’Accès à l’Energie au Tchad (PAAET), le Projet Régional d’Intervention d’Urgence en Énergie Solaire (RESPITE), et le Projet d’Interconnexion de Réseau Électrique du Cameroun et du Tchad (PIRECT).

‎le service de communication du département ajoute que, pour faciliter ces initiatives, la Banque Mondiale a sollicité le soutien du ministre afin de promouvoir un dialogue constructif et d’accélérer la mise en œuvre de ces projets financés par l’institution, tout en proposant de nouvelles orientations stratégiques.

‎Le chef de délégation, Farouk Mollah Banna en a profité pour saluer les réformes en cours dans le secteur de l’énergie et l’engagement du Tchad à travers des partenariats sous régionaux.