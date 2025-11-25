Le Tchad et l’Allemagne ouvrent des négociations pour des projets multisectoriels

Le ministre des Finance du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, Tahir Hamid Nguilin a présidé ce 25 novembre le lancement des négociations intergouvernementales germano-tchadiennes.

Il s’agit des échanges qui visent à aboutir à la signature de nouveaux partenariats dans le cadre de projets multisectoriels contribuant au développement du Tchad. L’ouverture de ces sessions s’est tenue en présence de Bernhard Braune, Chef de Division Sahel au Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), de Przemyslaw Bobak, ambassadeur de l’Union européenne au Tchad, ainsi que de M. Jens Kraus-Massé, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne au Tchad.

Les discussions entre les responsables et techniciens des différents ministères concernés se poursuivent tout au long de la journée avec les membres de la délégation allemande.