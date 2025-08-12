Le Tchad et l’Arabie Saoudite multiplie les consultations pour renforcer la coopération

C’est dans cet élan que, le ministre tchadien des Affaires étrangères, a reçu en audience, le 12 août 2025, le chargé d’Affaires a.i de l’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite.

La partie tchadienne indique que les consultations régulières entre N’Djamena et Riyad visent à maintenir l’excellence des liens d’amitié et de coopération. C’est dans ce cadre que, le ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu en audience le Chargé d’Affaires a.i de l’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite au Tchad.

Le ministre tchadien et le diplomate saoudien ont discuté des sujets préoccupant les deux pays, qui partagent la vision commune d’une coopération plus dynamique et élargie dans divers domaines.