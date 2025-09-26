Le Tchad et le Cameroun signent un accord de partenariat militaire

D’après les deux parties, il s’agit d’un accord qui vise à améliorer la sécurité le long de leur frontière commune, qui s’étend sur plus de mille kilomètres.

Le 23 septembre 2025, à Yaoundé, le Tchad représenté par le général Issakha Malloua Djamous, ministre des Armées et le Cameroun par, Joseph Beti Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, ont paraphé l’Accord de partenariat de défense entre leurs deux pays. Cet accord vise à renforcer la coopération militaire, à partager des renseignements stratégiques, la formation et des opérations conjointes. L’objectif, apprend-on, est de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la transhumance armée.

Dans son allocution, le ministre camerounais, rappelle le contexte et les défis sécuritaires rencontrés par les armées des deux États dans le bassin du Lac Tchad. Il précise également que les deux pays collaborent déjà contre Boko Haram au sein de la Force multinationale mixte. Pour le patron de la défense du Cameroun, ce nouvel instrument juridique formalise et renforce un partenariat déjà bien établi.

De son côté, le Général Issaka Malloua Djamous a souligné l’importance d’une action synergique face aux menaces communes. Il a proposé la création d’une force tripartite, incluant la République Centrafricaine, pour sécuriser la zone des trois frontières. Il a aussi invoqué, l’importance de cet accord dans un contexte marqué par des défis sécuritaires importants, et réaffirmé la volonté du Tchad de promouvoir une coopération militaire dynamique, structurée et durable.