Le Tchad et le Niger mènent une campagne pour l’éradication de la poliomyélite

Le ministre de la santé publique et de la prévention a présidé cet après-midi une séance de restitution de la mission dans le cadre de l’éradication de la poliomyélite.

Cette mission effectuée à N’djamena, au Tchad consiste à renforcer les efforts de lutte dans les pays du bassin du lac Tchad notamment le Tchad et le Niger qui ont enregistré 17 cas en janvier 2025. Dr Rija Andriamihanirina coordonnateur de la lutte contre la poliomyélite par ailleurs chef de mission a relevé que leur mission au Tchad a permis de rencontrer l’ensemble des acteurs dans le cadre de l’éradication de la poliomyélite.

Ces différentes rencontres ont permis de faire le plaidoyer auprès de ces différentes parties prenantes et de s’assurer des préparatifs de la campagne de vaccination synchronisée avec le Niger. Les membres de la délégation ont rencontré les chefs traditionnels, les responsables en charge du département de l’élevage, des techniciens du ministère de la santé, des responsables à divers niveaux des services administratifs, les représentantes de l’OMS et de l’Unicef. Toutes ces rencontres ont permis de solliciter l’adhésion et l’engagement de tous dans de l’éradication de la poliomyélite.

Dr Rija Andriamihanirina se dit très fier de la détermination et de l’engagement de tous les acteurs dans la lutte contre la poliomyélite. Il a indiqué que son organisation maintiendra de contact régulier avec l’équipe du Tchad pour continuer à échanger sur l’état d’avancement des préparatifs.

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a salué la qualité de travail et l’accompagnement des partenaires dans le cadre de l’éradication de la poliomyélite. Pour la réussite de cette opération, le ministre a mis l’accent sur la communication.

Il a demandé à l’ensemble du comité d’organisation de prendre en compte toutes les recommandations issues de la mission.