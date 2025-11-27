Le Tchad et les Etats-Unis discutent du renforcement de la coopération numérique

Boukar Michel, ministre tchadien de l’Economie numérique et Arthur James Bell, premier secrétaire de l’ambassade américaine au Tchad, ont eu des échanges relatifs aux télécommunications et au numérique

C’était au cours d’une audience que le ministre a accordé au diplomate le 26 novembre 2025. Les discussions ont notamment axées sur les défis liés à l’amélioration de la connectivité et à la modernisation des infrastructures nationales. Le diplomate américain a relevé la faible présence des entreprises américaines au Tchad et exprimé le souhait de renforcer leur participation à travers de nouveaux partenariats et investissements.

Le ministre, de son côté a présenté les grandes articulations en mettant l’accent sur la place stratégique accordée au développement de l’intelligence artificielle. Il a appelé les entreprises américaines à s’intéresser davantage aux opportunités offertes par le pays et à s’engager dans la signature de Mémorandums d’Entente pour formaliser des collaborations dans les domaines des télécommunications et de la digitalisation.

La question du climat des affaires a également été abordée. Le chargé d’affaires a insisté sur l’importance de la transparence dans l’attribution des marchés, un point sur lequel, fait savoir le département, le ministre a rappelé les directives, visant à garantir des procédures conformes aux principes de bonne gouvernance.