Le Tchad et l’ONU-Tourisme discutent des nouveaux axes de collaboration

Le mardi 26 août 2025, le ministre du développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a…

le: 27 août 2025

Le mardi 26 août 2025, le ministre du développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a échangé par visioconférence avec Shaikha Nasser Al Nowais, récemment élue Secrétaire générale de l’ONU-Tourisme.

 

Le ministre a félicité Shaikha Nasser Al Nowais pour sa nomination historique et réaffirmé l’engagement du Tchad à renforcer sa coopération avec l’ONU Tourisme. De son côté, la Secrétaire Générale a remercié les autorités tchadiennes pour leur soutien lors de son élection.

Plusieurs axes de collaboration ont été évoqués, notamment le financement de projets touristiques, la formation des jeunes professionnels et la promotion du Tchad comme destination saharienne et culturelle.

Cette rencontre illustre l’implication du Ministre dans la mise en œuvre de la stratégie Tchad Connexion 2030, faisant du tourisme un pilier du développement national.

