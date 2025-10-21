Le Tchad évalue les capacités du du groupe pharmaceutique chinois Neptunus

Le ministre de la Santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim a présidé le 20 octobre une séance de restitution de la mission d’inspection des sites de fabrication des médicaments du groupe pharmaceutique chinois Neptunus du 28 août au 09 septembre 2025.

L’objectif de cette mission est d’inspecter les sites de fabrication des médicaments et autres produits de santé du Groupe NEPTUNUS et auditer les capacités techniques en vue de mettre en place les bases d’une future coopération.

La directrice générale adjointe de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, Dr Naïma Haroun Saleh a dans son exposé, indiqué que la mission a eu des réunions de travail et d’échanges marquées par la présentation du groupe, ses réalisations, ses domaines d’activités, ses partenariats, l’offre de coopération et l’inspection des sites de fabrication.

Des recommandations ont été formulées au gouvernement tchadien et chinois d’inscrire ce projet dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Tchad et la chine en accordant des facilités pour inciter les banques à le financer, d’accorder une exonération fiscale spécifique en termes de durée, de faciliter l’octroi d’un terrain d’une surface suffisante pour l’implantation de l’usine et d’accorder une politique préférentielle des produits fabriqués pour le Tchad. Les ministères concernés par le projet sont invités à une synergie en vue d’aider les techniciens à mettre en pratique cette initiative.