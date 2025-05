Le Tchad fait adopter une résolution contre le Ver de Guinée à l’OMS

Ce projet a été présenté par le Tchad à la 78ème Assemblée mondiale de la Santé à Genève, en Suisse. Il a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée mondiale de la Santé.

Le Tchad vient de remporter une victoire décisive à la 78ème Assemblée mondiale de la Santé et s’affirme comme un acteur majeur de la dynamique collective de lutte contre les maladies tropicales négligées, se réjouit, l’Ambassade, Mission permanente du Tchad en Suisse. Le projet de résolution intitulé : « Accélérer l’éradication de la dracunculose (ver de Guinée) et renforcer la collaboration transfrontalière » été adopté à l’unanimité par l’Assemblée mondiale de la Santé réunie en sa 78ème session.

Pour l’Ambassade, l’adoption de cette résolution démontre également le leadership et la détermination dont le Tchad fait preuve pour mobiliser la communauté internationale dans sa capacité à éliminer une maladie sans vaccin ni médicament, grâce à des interventions de santé publique ciblées.

La Dracunculose est une maladie parasitaire invalidante qui touche principalement les populations défavorisées essentiellement tributaires de points d’eau stagnante superficiels non aménagés. « C’est pourquoi l’accès à l’eau potable, l’éducation et la lutte antivectorielle, sont des outils bien établis et qui se sont révélés efficaces. »