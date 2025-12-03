Le Tchad plaide pour le renforcement de la connectivité dans les zones des réfugiés

La vision a été présentée ce 3 décembre aux responsables de l’UIT, du HCR et au système des Nations Unies, par Boukar Michel, ministre tchadien des Télécommunications.

Au cours d’une séance de travail en visioconférence, le ministre a présenté aux hauts fonctionnaires des Nations unies la vision du Tchad pour renforcer la connectivité dans les zones vulnérables, notamment dans les camps de réfugiés. Il explique qu’il faut miser sur la digitalisation pour briser l’isolement : amélioration du réseau autour des camps, solutions d’énergie solaire, accès facilité aux services télécoms, espaces numériques éducatifs… autant d’initiatives intégrées qui permettent aux populations réfugiées de communiquer, d’apprendre et de reconstruire leur avenir.

Pour Boukar Michel : « un réfugié sans réseau est un réfugié qui perd sa voix. Et sans connectivité, l’exil devient un double exil. » Il invite la communauté internationale à soutenir les efforts du pays et transformer qui entend se positionner en modèle de solidarité numérique, où chaque être humain, malgré la guerre ou la fuite, peut retrouver un lien essentiel avec le monde

Il a rappelé que le pays accueille plus de 1,5 million de réfugiés et personnes déplacées, majoritairement fuyant les conflits du Soudan.