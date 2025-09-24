Le Tchad représenté à la 42ème Assemblée générale de l’OACI

Le Tchad prend part à la 42ème Assemblée générale de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), qui se déroule du 23 septembre au 3 octobre 20252025 à Montréal.

La délégation tchadienne est conduite par la ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye. La 42ème Assemblée générale de l’OACI réunit 193 Etats membres. Elle est l’organe souverain chargé de fixer les grandes orientations de la politique mondiale de l’aviation civile pour les trois prochaines années. La présence du Tchad à cet évènement, traduit : « la volonté du pays de s’impliquer pleinement dans les débats techniques, économiques et environnementaux du secteur ».

La participation tchadienne s’inscrit dans une dynamique de diplomatie proactive et de coopération renforcée. Elle vise notamment à contribuer à l’élaboration de normes internationales, à défendre les intérêts africains au sein du Conseil de l’OACI, et à renforcer la position du Tchad sur la scène aéronautique mondiale.

En marge de l’Assemblée, des concertations africaines, ainsi que des rencontres bilatérales engagées par la ministre, permettront de consolider les partenariats techniques et institutionnels. Aux côtés de Mme la Ministre, une délégation composée de diplomates et d’experts œuvre pour faire rayonner le Tchad et porter sa voix dans les décisions clés du secteur.