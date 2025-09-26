EN CE MOMENT


Le Tchad représenté à une réunion de haut niveau sur le Soudan

A l’initiative de l’Allemagne, la France, les États-Unis et l’Union européenne, une réunion ministérielle sur la situation au Soudan est…

Publié par journaldutchad.com
le: 26 septembre 2025

A l’initiative de l’Allemagne, la France, les États-Unis et l’Union européenne, une réunion ministérielle sur la situation au Soudan est organisée à New York.

Le Tchad est représenté à cette assise par, Dr Mouctar Abakar, l’Ambassadeur, Représentant permanent du Tchad auprès des Nations unies. Sa présence témoigne de la position du pays, à un cessez-le- feu, l’appel à l’accès de l’aide humanitaire et la résolution du conflit par la voix pacifique. Le diplomate a indiqué que le Tchad est également victime de la guerre au Soudan car notre pays subit de plein fouet ses multiples impacts.

Tchad diplomatie fait savoir que, les participants ont exprimé leur vive préoccupation face à la situation catastrophique au Soudan, qui continue de se détériorer rapidement. Ils ont renouvelé les engagements pris dans la Déclaration de principes adoptée à Paris le 15 avril 2024.

Il est à préciser que le Tchad accueille sur son sol plus de 1,5 millions de réfugiés soudanais et plusieurs centaines de milliers de retournés. « La prise en charge des besoins humanitaires des réfugiés et des populations hôtes est largement sous-financée. Et avec la réduction drastique de l’aide humanitaire au niveau international, la situation risque de s’empirer »

