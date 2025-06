Le Tchad représenté au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique

Le ministre du Commerce, Guibolo Fanga Mathieu, représente le Tchad au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique qui se tient à Luanda, capitale angolaise, du 22 au 25 juin 2025.

Plus de 100 dirigeants d’entreprises et de gouvernements prennent part aux travaux en cours en Angola. Les acteurs d’Afrique et des fonctionnaires des Etats-Unis sont en quête des solutions aux défis commerciaux actuels dans les domaines de l’agroalimentaire, de la finance, de l’énergie, de la santé, des infrastructures, des TIC, des industries créatives et bien plus encore.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





A l’ouverture des travaux dans son allocution, João Manuel Gonçalves Lourenço, le président angolais déclare : « Les États-Unis, qui n’ont jamais participé à la colonisation des pays africains, doivent adopter une vision différente et simple du continent et, par conséquent, considérer que le développement de l’Afrique, grâce à votre contribution, sera bénéfique pour l’Amérique et pour le monde ».

Il invite par ailleurs les africains à se défaire de la dynamique de l’aide au profit de l’investissement. « Il est temps de considérer l’Afrique comme un partenaire crédible, riche en ressources, mais manquant de capital financier et de savoir-faire, et désireux de créer des synergies mutuellement bénéfiques », poursuit-il.

Les parties prenantes 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique pourraient ressortir de ces travaux avec des promesses d’investissement.