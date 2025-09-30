Le Tchad sollicite l’ONUDI pour la transformation économique et industrielle

Des échanges se tiennent à N’Djaména entre le représentant Afrique Centrale de de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et certains membres du gouvernement tchadien.

Dans le cadre du Plan national de développement « 𝐓𝐜𝐡𝐚𝐝 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐱𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟑𝟎 », le Tchad multiplie les concertations avec les partenaires. C’est dans cette logique, qu’en séjour au Tchad, Raymond Tavares, représentant Afrique Centrale de l’ONUDI, et Abdelkader Kadi, chef de bureau Afrique ont eu des séances de travail avec le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin et celui du Commerce et de l’Industrie, Guibolo Fanga Mathieu.

La partie tchadienne à tour à tour présenté, les atouts du pays dans les secteurs agricole, pastoral et minier, tout en soulignant l’urgence de développer des industries nationales compétitives, capables de stimuler la croissance économique et de créer des emplois durables.

Le ministre Guibolo Fanga Mathieu, pour sa part a exposé les priorités immédiates. Entre autres, la transformation locale des produits agricoles et miniers, le renforcement de l’entrepreneuriat féminin, la digitalisation des procédures de création d’entreprises, ainsi que le développement des infrastructures industrielles. Il a en effet, sollicité l’appui de l’ONUDI dans l’élaboration des cadres stratégiques, la mise en œuvre des réformes et la mobilisation des financements.

D’après le ministère des Commerces, l’agence onusienne a émis favorable pour accompagner le Tchad à travers l’expertise technique et la mise en place d’outils structurants. Notamment en matière de coordination interministérielle, de formation technique et entrepreneuriale, de valorisation des chaînes de valeur, de promotion des énergies renouvelables et d’intégration aux opportunités offertes par la ZLECAf.