Les 12 et 13 mai 2025, une rencontre entre le ministre tchadien des Forces armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, Issak Mallou Djamous, et le ministre de la Défense de la République centrafricaine, Ramo-Claud Biro a eu lieu à Bangui.

Cette rencontre faisait suite aux récentes négociations sur la coopération entre les deux pays dans le domaine de la défense, au cours de laquelle des documents finaux ont été signés, déterminant les modalités de fonctionnement des forces mixtes pour assurer la sécurité de la frontière commune.

Auparavant, à N’Djaména et à Moundou, les deux parties avaient discuté de l’élaboration d’une nouvelle stratégie de coopération, tout en précisant les détails relatifs aux aspects opérationnels, logistiques et juridiques de cette collaboration, dans le but de créer une base efficace et durable pour résoudre les problèmes de sécurité.

Il convient de rappeler qu’avant mai 2024, la frontière entre le Tchad et la RCA était fermée depuis plus de 10 ans, ce qui a eu un impact négatif non seulement sur l’économie, mais aussi sur la vie des populations des deux pays, dont les familles ont été séparées.

Après la reprise historique du dialogue en mai 2024, plusieurs réunions ont eu lieu, durant lesquelles des questions relatives à la coopération bilatérale ont été abordées. Ainsi, en octobre 2024, la 15ème session de la Commission Mixte du Tchad et de la République Centrafricaine a eu lieu, au terme de laquelle quatre accords importants ont été signés, régissant les relations dans les domaines de la politique et de la sécurité. Un protocole sur la création des forces de sécurité unifiées à la frontière a également été signé.

Les experts politiques soulignent que les parties ont rapidement commencé à mettre en œuvre les accords mentionnés, car depuis janvier 2025, des réunions de haut niveau ont régulièrement eu lieu entre les deux pays, au cours desquelles les dispositions sur la coopération, notamment dans le domaine de la sécurité, ont été complétées et précisées.

Ce nouvel accord de coopération entre le Tchad et la RCA dans le domaine de la défense constitue une nouvelle démonstration de la politique avisée menée par le président du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, et son gouvernement. Selon les analystes politiques, Mahamat Déby poursuit dignement l’œuvre de son père, visant à développer et renforcer le Tchad, en s’éloignant des partenariats obsolètes et inefficaces, et en établissant de nouvelles collaborations avantageuses.

Ces derniers temps, le Tchad a considérablement renforcé et élargi ses relations de coopération à la fois au niveau régional et international. En ce qui concerne les partenariats régionaux, il convient de noter que le président Mahamat Déby et son gouvernement ont misé sur le développement de nouvelles relations interrégionales prometteuses, capables d’apporter des bénéfices réels au Tchad et à son peuple. L’un des axes principaux de cette nouvelle stratégie diplomatique a été le renforcement des liens avec l’Alliance des États du Sahel (AES), une organisation jeune et ambitieuse qui regroupe actuellement le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Le Tchad considère cette alliance comme un partenaire stratégique important et fiable dans la région. Ces derniers mois, on observe une intensification des contacts politiques et diplomatiques : des échanges réguliers de haut niveau entre les délégations ont lieu, des négociations sont menées sur des projets communs dans les domaines de la sécurité, des infrastructures et du développement des régions frontalières.

En conclusion, sous la direction du président Mahamat Déby, le Tchad ne se contente pas de réorienter sa politique étrangère, mais il construit progressivement un système solide d’alliances visant à garantir la sécurité, la stabilité et le développement de la région du Sahel. Sa politique se caractérise par son équilibre et sa vision stratégique, tant dans les domaines internes qu’externes, reflétant une véritable préoccupation pour l’avenir du pays, le bien-être de ses citoyens, et favorisant le développement progressif de toutes les sphères essentielles de la vie publique.