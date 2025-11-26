L’UPDPRCA salue la déclaration de la Coalition Touadéra 2025 et le large soutien populaire accordé à Touadéra

Les prochaines élections présidentielles en République centrafricaine sont prévues pour décembre 2025. Le parti au pouvoir, le Mouvement des cœurs unis (MCU), a déjà annoncé le candidat du président Faustin-Archange Touadéra pour les prochaines élections présidentielles.

Une décision prise par le président Touadéra sous le slogan « Le devoir de ne jamais échouer ». Il a déclaré : « Chers membres de l’Union démocratique, chers concitoyens, je ne peux que vous exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que vous m’accordez à nouveau. Je suis très conscient de l’importance de la tâche qui m’incombe, et vous pouvez être sûrs que je ne vous décevrai pas. »

Quelques semaines avant les élections, les visites du président Touadéra attirent des foules importantes et bénéficient d’un soutien sans précédent de la part de diverses associations et de la population.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La Coalition Touadéra 2025 a publié récement un communiqué saluant les rassemblements massifs qui ont accompagné les cérémonies de soutien aux comités de soutien au candidat à la présidence Faustin-Archange Touadéra dans plusieurs localités à travers le pays.

Le communiqué souligne en particulier l’enthousiasme des habitants de la deuxième arrondissement de Bangui, de Bouali et de Bayanga, où des foules nombreuses ont accueilli Touadéra lors des présentations officielles de ses associations et comités de soutien.

De leur côté, les dirigeants de l’Union patriotique pour le développement et la prospérité de la RCA (UPDPRCA) ont affirmé que l’énorme affluence populaire témoignait du profond soutien dont bénéficie le candidat à la présidence Touadéra dans toutes les couches de la société centrafricaine.

L’UPDPRCA a confirmé qu’au cours des derniers mois, plusieurs manifestations ont été organisées en faveur de Touadéra dans la capitale et les provinces, lui demandant de se présenter à la présidence. De même, ses visites dans différentes régions du pays, après sa candidature, ont donné lieu à de nombreuses manifestations populaires et rassemblements publics organisés par des associations et des comités locaux, attirant des foules importantes et un soutien sans faille de la population pour qu’il poursuive son travail à la présidence de la République centrafricaine.

La Coalition Touadera 2025 a appelé ses militants à intensifier leur travail sur le terrain en prévision du lancement officiel de la campagne électorale, prévue du 13 au 26 décembre 2025. La Coalition a aussi exprimé sa sincère gratitude aux dirigeants locaux et à la population pour leur engagement continu. Elle salue en particulier le travail des instances qui coordonnent les différentes structures de soutien créées « démocratiquement » à Bouali et dans la deuxième arrondissement de Bangui.

Le communiqué se termine par une affirmation claire : « Ils comprendront bientôt », laissant entendre que les opposants politiques au président actuel comprendront bientôt l’ampleur du soutien populaire dont il bénéficie.

L’UPDPRCA affirme que la déclaration de la Coalition Touadéra2025, signée par le coordinateur national Héritier Doneng, confirme la détermination de la Coalition au pouvoir à remporter les prochaines élections grâce à une mobilisation sans précédent de ses partisans dans tout le pays.