Mahamat Idriss Deby présent à l’ouverture de la Foire commerciale intra-Afrique

17 Chefs d’État et délégations dont le Président de la République, Chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno ont honoré de leurs présences, ce 04 septembre 2025 à Alger, l’ouverture officielle de la 4e édition de la Foire commerciale intra-Afrique (IATF2025).

Ladite foire est organisée par la République Algérienne Démocratique et Populaire en collaboration avec la Commission de l’Union Africaine et la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF).

C’est un grand rendez-vous continental qui porte sur les échanges commerciaux. Lors de la cérémonie d’ouverture, le Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a pris la parole pour mettre en exergue les richesses naturelles du Tchad et exhorté les participants à une intégration effective des pays africains dans le domaine commercial.

Source : présidence du Tchad