Mahamat Idriss Deby préside une réunion sur l’après PND « Tchad Connexion 2030 »

Au cours de cette réunion d’orientation consacrée le président tchadien a exigé ce 19 novembre des actions concrètes pour la mise en œuvre du Plan National de Développement.

La séance de travail organisée au Palais Toumaï a réuni entre autres, le premier ministre, chef du gouvernement, Allah Maye Halina, les présidents et vice-présidentes des dix grandes institutions de la République, le chef de la diplomatie, les cinq ministres membres du Comité d’organisation du PND.

Face à ces acteurs, le chef de l’Etat a déclaré que « le Plan National de Développement dont la phase d’élaboration et du lancement, a été un grand succès, doit se traduire en actions concrètes sur le terrain ». Mahamat Idriss Deby Itno a instruit au chef du gouvernement de mettre en place un comité qui sera chargé de la mise en œuvre des projets du Plan National de Développement. « Chaque projet, sera suivi, évalué et rendu public. Ceci n’est pas une option, c’est un impératif de bonne gouvernance », a-t-il précisé. Le Président de la République de conclure en ces termes : « Le temps est celui de l’action et pas du discours, le peuple attend de nous des résultats concrets, et c’est fort légitime ».