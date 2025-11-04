N’Djamena : deux mairies s’unissent pour effacer les traces de l’incendie au cimetière de Lamadji

Une opération de désherbage post-incendie a démarré ce mardi 4 novembre 2025 au cimetière de Lamadji. Une initiative les communes du 10e et du 2e arrondissement de la ville de N’Djaména.

Les communes du 2ᵉ et du 10ᵉ arrondissement de N’Djamena ont conjointement organisé, une vaste opération de nettoyage et de désherbage au cimetière de Lamadji après le passage du feu. L’opération conduite par le maire Karim Hadji Karim du 2e arrondissement et son homologue Mahamat khalil abdelkerim du 10e, apprend-on, s’inscrit dans le cadre des actions de préservation de la salubrité publique et de la dignité des lieux de repos.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ces autorités communales étaient présentes sur le site, accompagné de leurs équipes techniques, des agents municipaux et des volontaires. Les responsables communaux ont supervisé le déblayage des débris, et le désherbage des allés.

Les deux maires ont ensuite parcouru les lieux pour constater l’ampleur des dégâts et saluer la mobilisation des agents communaux et des habitants ayant contribué à cette action citoyenne.

« Cette opération conjointe traduit la volonté des communes du 2ᵉ et du 10ᵉ arrondissement de travailler main dans la main pour assurer la sécurité, la propreté et la sérénité dans les espaces publics de la capitale« .