N’Djaména : la commune du 10e arrondissement des bacs à ordures au marché de Koukaye

Ce jeudi 18 septembre 2025, le Maire Mahamat Khalil Abdelkerim a supervisé l’installation des bacs à ordures devant chaque boutique du marché de Koukaye, en présence du chef de service technique Adoum Maïna.

Dans la foulée, les agents municipaux ont procédé au nettoyage complet du marché, dans l’objectif de renforcer l’assainissement du marché et d’améliorer l’environnement quotidien des commerçants et des usagers.

L’initiative a été apprécié par les usagers, qui, organisés en groupe font des appréciations positives.