N’Djaména : la commune du 10ème somme les occupants de la voie publique de libérer dans 3 jours

La municipalité à travers cette mise en demeure du 25 novembre 2026, active de nouveau la lutte contre l’occupation anarchique des voies publiques qui entrave les travaux urbains en cours.

Face aux occupations illégales des voies publiques et au stationnement anarchique des gros porteurs, bloquant la circulation et ralentissant les travaux d’aménagement urbain, le maire adjoint Mahamat Ali Youssouf Haggar, accompagné de l’administrateur délégué Mahamat Abba Meï et des forces de l’ordre, est descendu sur le terrain.

Après plusieurs rappels, il a signifié aux contrevenants une ultime mise en demeure de trois (03) jours pour libérer les voies.

L’objectif de cette descente, fait-il savoir, est de mettre fin aux occupations illégales, rétablir la fluidité de la circulation et permettre la bonne exécution des travaux d’aménagement urbain en cours dans l’ensemble de la commune.