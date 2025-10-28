N’Djamena-Paris : un protocole d’actions signé entre les deux mairies

Arrivée au terme de sa visite de travail à N’Djamena, Anne Hidalgo, maire de Paris, a signé un protocole d’action avec le maire de la capitale tchadienne.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte d’amitié et de coopération signé en juin 2025, le maire de la Ville de N’Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont procédé à la signature du Protocole d’actions, définissant les axes prioritaires de partenariat et les actions à entreprendre conjointement.

En réitérant ses remerciements à la délégation parisienne pour cette visite, le maire a assuré de la disponibilité totale de ses équipes à poursuivre le travail engagé. Pour sa part, Anne Hidalgo s’est dite très ravie de découvrir la beauté de N’Djamena et la chaleur de ses habitants, exprimant le souhait de revenir prochainement pour consolider cette dynamique de coopération.