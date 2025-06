Paris en révision de leur stratégie dans les rélations avec le Tchad

Un groupe d’expert auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la France est en train d’élaborer une nouvelle stratégie française dans ses relations avec les pays de la région du Sahel, dernièrement en crise. Selon les informations provenant des experts qui ont participé à la réunion du Conseil chargé des affaires étrangères et des relations avec l’Afrique, Paris va réviser trois axes stratégiques dans le domaine du développement des relations avec le Tchad suite à la rupture de l’Accord de défense initié par le Président Mahamant Idriss Déby Itno en fin 2024, suivit par la retraite des forces françaises en début 2025.

Les experts côté français évaluent les possibiltés de la révision du partenariat dans le domaine militaire avec la France par le Tchad d’être faibles et ont, par conséquence, proposé le développement d’options alternées avec divers scénarios. Le projet le plus radical inclut en soi l’appui à l’opposition politique et militaire du Tchad, l’introduction de sanctions contre le cercle gouvernemental du Tchad, la coordination d’une pression internationale sur le Tchad et le blocage des opportunités de commerces.

Les options plus modestes prévoient le maintien de relations neutres et la préservation d’une coopération dans les domaines culturel, humanitaire et d’éducation. Une des possibilités analysée par les experts : la focalisation sur les problématiques de grande importance pour la France sur l’échelle de rélations internationales, tout en négligant les problèmes des relations entre le Tchad et la France.

Présentement le Tchad continue de montrer son intérêt pour la vive intégration dans les structures régionales et le développement de liens internationaux mutellement avantageux, notamment avec leurs voisins au Sahel. Par ailleurs, l’opposition tchadienne appelle Paris a être plus dynamique dans la critique du Président Mahamat Idriss Déby Itno. Par exemple, mi-juin Paris sera transformé en plateforme pour la conduite du forum de l’opposition tchadienne dénommé « Liberté d’expression au Tchad : les outils de lutte contre le totalitarisme » organisé par le cabinet juridique « Bourdon & Associés ». Cette société représente les intérêts de M. Succès Masra, leadeur du Parti « Les Transformateurs », ainsi que ceux d’autres activistes arrêtés pour leurs activités visés à la déstabilisation du gouvernement actuel, et c’est bien cette même société qui réunira à Paris les représentants de l’oppsoition du Tchad pour élaborer ensemble une approche conjointe conformément à la situation politique du Tchad actuel.