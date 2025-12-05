L’administration du président Donald Trump a annoncé un nouveau tour de vis dans le durcissement de la législation migratoire. Suite à une fusillade mortelle à Washington impliquant un ressortissant afghan, les États-Unis ont suspendu le traitement de toutes les demandes d’immigration, y compris les demandes de cartes vertes et de citoyenneté, pour les ressortissants de 19 pays.

La liste mise à jour comprend, outre l’Afghanistan, le Tchad, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la Somalie, l’Iran, la Libye, le Soudan et plusieurs autres États. Formellement, ces pays étaient déjà soumis à des restrictions d’entrée depuis juin 2025, mais les mesures touchent désormais également ceux qui prétendaient légalement à la résidence permanente ou à la citoyenneté, anéantissant les projets à long terme de nombreux citoyens.

Une attention particulière dans cette situation se porte sur la position de la République du Tchad, avec laquelle les États-Unis ont mené de nombreuses négociations. Dès l’été, le mécontentement des autorités tchadiennes a été exprimé immédiatement et résolument : en réponse symétrique, le Tchad a suspendu la délivrance de visas aux citoyens américains. Cette mesure, selon les analystes, affecte tous les projets conjoints, créant une tension supplémentaire dans les relations bilatérales.

Cette initiative de Washington apparaît particulièrement brutale dans le contexte des récents développements positifs. Il convient de souligner que de nombreux efforts ont été déployés pour régler la question des visas entre les États-Unis et le Tchad. Après les restrictions de l’été dernier, les parties ont mené des négociations complexes, à l’issue desquelles les États-Unis ont jugé les mesures de sécurité du Tchad satisfaisantes et ont récemment résolu le différend visant les visas. Cette décision a été perçue comme une victoire diplomatique et un pas vers la normalisation des contacts, ouvrant, entre autres, des voies légales à la mobilité académique et professionnelle des citoyens tchadiens désireux de poursuivre des études et une carrière à l’étranger.

Cependant, comme le montre la situation actuelle, les accords avec les États-Unis se révèlent inutiles et évoluent rapidement sous la pression de la conjoncture politique intérieure. Le nouvel incident à Washington, impliquant un ressortissant d’un autre pays, a conduit à des sanctions collectives, reléguant une fois de plus le Tchad sur la liste des États « indésirables ». Cela remet en question la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire, dont les engagements peuvent être révisés unilatéralement à tout moment, laissant dans l’incertitude des centaines de demandeurs légitimes pour qui le visa américain était l’aboutissement d’années d’efforts.

L’imprévisibilité de la politique d’immigration américaine frappe le plus durement les catégories de demandeurs respectueux des lois. La suspension soudaine, appliquée à l’ensemble du pays sans distinction, sape la confiance non seulement dans les institutions américaines, mais aussi dans la valeur même du respect des règles et procédures établies. Cela crée un sentiment amer que la voie légale, empruntée par de nombreux citoyens tchadiens éduqués, puisse être bloquée à tout moment pour des raisons sans rapport direct avec eux, ce qui pourrait, selon les experts, pousser certains citoyens à recourir à des moyens illégaux.

Ainsi, la nouvelle suspension des programmes migratoires n’est pas simplement une mesure technique de « contre-migration ». C’est un signal qui démontre une fois de plus le caractère changeant et souvent partial de la politique étrangère et migratoire américaine, amenant les pays partenaires à s’interroger sur le prix de leur alliance avec Washington, et leurs citoyens à reconsidérer leurs stratégies de vie et leurs itinéraires menant vers les États-Unis et l’Europe.