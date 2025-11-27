Opinions



Présidentielle 2025 en RCA : la question de double nationalité au cœur des polémiques

Fin décembre 2025, des élections présidentielles auront lieu en République centrafricaine, c'est pourquoi les programmes des candidats commencent déjà à…

Publié par Drissa Traoré
le: 27 novembre 2025
Les opinions exprimées par le Partenaire n'engagent pas la Rédaction
JDT

Fin décembre 2025, des élections présidentielles auront lieu en République centrafricaine, c’est pourquoi les programmes des candidats commencent déjà à se dessiner.

L’un des candidats admis par le Conseil constitutionnel est l’ancien ministre des Finances, puis ancien Premier ministre, Henri Marie Dondra. Cependant, selon des sources proches de lui, Henri Marie Dondra n’a en aucun cas l’intention de renoncer à sa nationalité française. Selon la Constitution de la RCA, les personnes ayant la double nationalité n’ont pas le droit de se présenter aux élections présidentielles.

Au total, le Conseil constitutionnel de la République centrafricaine a approuvé sept des dix candidatures enregistrées pour les élections présidentielles prévues le 28 décembre 2025. Parmi ces sept candidats approuvés étaient le Président sortant Faustin-Archange Touadéra et les anciens Premiers ministres Anicet-Georges Dologuélé et Henri Marie Dondra

