Sécurité Match Tchad vs Ghana : tenues militaires et armes interdites

La Fédération tchadienne de football, en vue de la rencontre de la 7ème journée des éliminatoires de la Coupe du…

3 septembre 2025

La Fédération tchadienne de football, en vue de la rencontre de la 7ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, qui oppose le Tchad au Ghana, rappelle les règles de sécurité.

 

L’instance faitière du football, a indiqué le 2 septembre que, conformément aux règlements de la FIFA, à l’occasion du match des Sao du Tchad contre les Black Stars du Ghana, il est : « strictement interdit d’accéder à l’enceinte du stade avec des tenues militaires ou des armes. »

Par ailleurs, il est demandé aux autorités d’État de bien vouloir laisser leurs gardes rapprochés en dehors du stade.

La Fédération dit compter sur la compréhension et la collaboration de tous pour garantir un match dans les meilleures conditions de sécurité, sûreté et de convivialité.

