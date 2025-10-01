Tchad : 23 présumés malfrats interpellés

Ils ont été présentés le 30 septembre 2025 au commissariat n°1 de Gardolet situé dans l’enceinte de la direction générale de la police. Ils sont accusés d’être auteurs de divers délits

En plus des individus, la police présente un impressionnant arsenal d’objets volés ou utilisés à des fins criminelles. Les pièces sont constituées entre autres, des armes à feu, des armes blanches, des stupéfiants, des documents administratifs falsifiés, des faux billets, des téléphones portables, des ordinateurs, des pièces détachées de téléphonie, ainsi que du matériel bureautique et logistique allant d’un groupe électrogène à un panneau solaire, en passant par une imprimante, sept motos et deux véhicules.

Selon les autorités, ces présumés malfrats s’adonnaient à un éventail d’activités criminelles : falsification de documents officiels tels que permis de conduire, cartes grises et numéros d’identification nationale, trafic de stupéfiants et recel de biens volés.

« Ce travail de titan témoigne de l’abnégation et du professionnalisme de nos forces », déclare le contrôleur général de la police, Mahamat Idriss, saluant particulièrement l’action du Groupement mobile d’intervention de la police (GMIP).