Tchad : 28 patients atteints de la maladie du Noma opérés gratuitement

Une caravane chirurgicale de prise en charge des malades du noma a été organisée du 15 au 28 novembre 2025…

le: 28 novembre 2025
Une caravane chirurgicale de prise en charge des malades du noma a été organisée du 15 au 28 novembre 2025 par L’ONG Sentinelles et le centre hospitalier universitaire de la mère et de l’enfant.

L’équipe a consulté une soixantaine des patients dont 28 ont été opérés. En expliquant les opérations chirurgicales réalisées, les acteurs de la caravane ont fait état des cas qui nécessitent une évacuation pour une prise en charge dans leur installation à Genève en Suisse. Ils expliquent que les chirurgies de noma, exigent un suivi régulier et à long terme pour évaluer l’état de santé du patient et faire face à toute éventualité chirurgicale.

Le directeur général du centre hospitalier universitaire de la mère et de l’enfant, Dr Mahamat Nour Djibrine précise que les séquelles du noma restent à vie et nécessitent un suivi régulier. Il invite dès lors le public à véhiculer le message de sensibilisation afin que les enfants qui en souffrent puissent bénéficier des soins appropriés gratuits. Le DG rappelle que la caravane a été ponctuée par un transfert des compétences aux nationaux.

