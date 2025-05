Tchad : 35 morts dans un affrontement communautaire dans le Logone Occidental

La scène macabre s’est déroulée le 14 mai 2025, dans le village Mandakao, localité située à 18 kilomètres de Beinamar, dans la province du Logone Occidental.

Ce tragique affrontement a causé la mort de trente-cinq (35) personnes et six (6) blessés. « Les Forces de Défense et de Sécurité sont rapidement intervenus et ont réussi à maîtriser la situation », fait savoir le gouvernement à travers le ministre de la Communication, Gassim Chérif Mahamat.

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre D’Etat, ministre de l’Administration du Territoire et de Décentralisation et celui de la Sécurité Publique s’est rendue sur place pour évaluer l’ampleur du drame et apporter le soutien nécessaire aux populations affectées.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le gouvernement tchadien condamne avec la plus grande fermeté ces actes barbares et informe que toutes les mesures nécessaires sont prises pour identifier, traquer et traduire en justice les auteurs et complices.