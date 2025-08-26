Tchad : 4 823 élèves soudanais passent le baccalauréat à l’Est du pays

Le 25 août 2025, 4 823 élèves soudanais résidant au Tchad ont commencé les épreuves de fin de cycle secondaire correspondant au baccalauréat.

Cette organisation a été rendue possible grâce à l’autorisation du gouvernement tchadien, en réponse à une requête formulée par la directrice exécutive de l’UNICEF lors de sa mission au Tchad en juin 2025.

Les examens se déroulent dans sept centres répartis dans trois provinces de l’Est du Tchad (Abéché, Adré 1 et Adré 2, Goz Beida, Guéréda, Hadjer Hadid et Iriba). Ils sont organisés par un Comité interministériel ad hoc, composé de représentants du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle (MESRSFP), du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique (MENPC), du Ministère de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires (MASSAH), de l’UNICEF et du HCR au Tchad et au Soudan. Le processus se déroule en étroite collaboration avec l’Ambassade du Soudan à N’Djaména, le Consulat à Abéché, ainsi qu’avec l’appui des ONG nationales et internationales telles que JRS, ADES, LMI, IRC et AIRD.