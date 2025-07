Tchad : 42 cas suspects de choléra et 4 décès enregistrés

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention appelle à la vigilance, suite aux deux nouveaux cas de choléra notifiés dans le camp des réfugiés de Dougui, dans le Ouaddaï.

Uune épidémie de choléra a été notifiée dans le camp de réfugiés de Dougui, situé dans le district sanitaire de Chokoyane, département de Ouara, province du Ouaddaï. A ce jour, 42 cas suspects ont été enregistrés, dont 4 décès. Des prélèvements ont été réalisés, envoyés à N’Djamena pour analyse puis confirmés au vibrio cholerae, germe responsable du choléra sur 2 échantillons, relate le ministère de la Santé.

Le département assure que toutes les mesures sont prises afin de circonscrire l’épidémie dans le temps et l’espace. Les usagers doivent, éviter de toucher les corps suspects sans protection appropriée et se faire aider par le personnel de santé ; limiter les rassemblements sociaux et respecter rigoureusement les règles d’hygiène qui consiste au lavage régulier des mains, consommation d’eau potable. Non sans oublier, le lavage des légumes et fruits avant leur consommation.

Le ministre de la Santé publique exhorte les populations à signaler immédiatement tout cas suspect à la formation sanitaire la plus proche.