Tchad : alerte sur la santé de Succès Masra, ses avocats demandent son évacuation

Le collectif des avocats de Succès Masra a émis ce jeudi 23 octobre 2025 pour signaler que la santé de Succès Masra se dégrade depuis sa détention.

Les avocats dans leur ‘’Alerte santé’’, souligne la nécessite des soins appropriés indisponibles sur les plateaux médicaux du Tchad. La demande d’évacuation sanitaire du médecin traitant a été adressée par le collectif des avocats à toute la chaine de commandement et de décision de ceux qui le détiennent, pour une liberté (Provisoire) pour raisons médicales.

En attendant la réponse, le collectif annonce un point de presse dans les prochains jours. Laquelle communication permettra de faire le point sur la sécurité de Susccès Masra, la procédure de pourvoi en cassation encours devant la cour suprême entre autres.

En guise de rappel, Succès Masra a été interpellé le 16 mai 2025 à sa résidence de N’Djaména. Il est accusé d’être impliqué dans l’affrontement sanglant qui a fait 48 morts à Mandakao, localité située à 18 kilomètres Beinamar, dans la province du Logone Occidental.