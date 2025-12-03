Tchad : appel à l’ordre du ministre de l’eau sur la mauvaise gestion des fonds PIDACC

En tournée il y a quelques jours, dans les deux Mayo Kebbi le ministre de l’Eau et de l’Energie, Passale Kanabe Marcelin a évalué la mission de suivi des activités du PIDACC.

‎Le membre du gouvernement regrette que sous plusieurs sous-projets financés dans la province du Mayo Kebbi Est, certains groupements bénéficiaires ont mal géré les fonds. S’agissant des infrastructures, il note que certaines sont achevées en attente de réception, d’autres en cours de finalisation, tandis que quelques-unes n’ont pas encore démarrées.

‎Concernant l’approvisionnement en eau potable et en électricité, le ministre a assuré que des solutions adaptées ont d’ores et déjà été envisagées selon la situation de chaque département de la province. Le ministre a enfin donné des instructions pour que les entreprises accusant des retards, ainsi que les groupements défaillants dans la gestion des fonds, soient rappelés à l’ordre par les responsables des localités bénéficiaires.

‎Le délégué général du gouvernement, Goukouni Sidimi, plaide pour la disponibilité de moyens pour le suivi, afin que les infrastructures et les sous-projets soient exécutés selon les normes et dans les délais impartis.