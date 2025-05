Tchad : arrestation de Succès Masra, les Transformateurs dénoncent une arrestation arbitraire

Le Bureau exécutif du parti politique a produit un communiqué suite à l’interpellation de son leader à l’aube du 16 mai 2025, des éléments en treillis militaire qui ont ‘’ défoncé les entrées de la résidence et procédé à l’enlèvement’’.

Pour la formation politique, il s’agit d’un enlèvement : « du Président du parti Les Transformateurs, par ailleurs ancien Premier Ministre, Dr Assyongar ». Le bureau exécutif regrette, qu’aucune information officielle n’ait été communiquée à date. Ainsi, il exprime son inquiétude face à ce qui est considéré comme une « action brutale », menée en dehors de toute procédure judiciaire connue et en violation flagrante des droits civiques et politiques garantis par la Constitution.

Toutefois, le parti politique appelle au calme et à la retenue : « en ces heures troubles, nous appelons l’ensemble de nos militantes, militants, sympathisants, ainsi que tout le peuple tchadien au calme et à la retenue. Notre combat demeure résolument pacifique, ancré dans l’État de droit, la justice et la dignité. »

« Nous exigeons la libération immédiate et sans conditions du Président Masra Succès et le respect des procédures judiciaires », déclare le secrétaire général, Tog-Yeum Nagorngar.

Le procureur de la République dans sa déclaration, accuse Succès Masra, d’être impliqué dans l’affrontement sanglant qui a fait 48 morts à Mandakao, localité située à 18 kilomètres Beinamar, dans la province du Logone Occidental. Il fait savoir que leader des Transformateur est poursuivi pour, incitation à la haine, complicité d’assassinat et profanation des sépultures entre autres.