Tchad : bras de fer entre le gouvernement et les défenseurs français de Succès Masra

Dans le cadre de la procédure judiciaire impliquant Succès Masra dans l’affaire ayant fait 42 morts, un collectif d’avocats français a décidé d’apporter leur soutien à leurs confrères tchadiens dans la défense du mis en cause ; le gouvernement s’y oppose.

Arrêté le 16 mai 2025, l’ex Premier ministre Succès Masra a été placé en détention préventive sur ordre d’un juge d’instruction. Il est accusé par le Procureur de la République « d’incitation à la haine », « complicité d’assassinat » et « profanation des sépultures » entre autres. L’affaire a été très suivie et médiatisée sur le plan international. Un collectif d’avocats français établis à Paris décide de se joindre à leurs confrères tchadiens dans la défense de l’opposant. Ils dénoncent dans un communiqué en date du 21 mai : « une procédure totalement politique » et un dossier vide. Ces avocats déclarent que le leader des Transformateurs n’a jamais encouragé la violence et qu’il a toujours respecté la loi.

« Il n’existe à ce jour aucune preuve des faits reprochés à Succès Masra, ce dernier n’ayant jamais encouragé la moindre violence. L’accusation repose sur un dossier vide. Succès Masra est un homme politique de premier plan qui a toujours agi de manière respectueuse de la loi. Il est à l’opposé des accusations formulées à son encontre, ce qui finit de convaincre de l’extrême absurdité de ces dernières et des réelles intentions qu’elles dissimulent. » Les avocats français ont annoncé leur intention de saisir des instances internationales.

En réaction, le gouvernement à travers son porte-parole, le ministre de la Communication, rejette, toute tentative d’ingérence étrangère dans ses affaires judiciaires. « Le Tchad est un État souverain, doté d’institutions républicaines solides, en particulier une justice indépendante, compétente et pleinement apte à traiter toute affaire relevant de sa juridiction», déclare Gassim Chérif Mahamat. Il dénonce l’arrivée d’avocats étrangers : « sous des prétextes fallacieux ». Le porte-parole du gouvernement estime que les avocats tchadiens ont la capacité d’assurer une défense dans le respect des procédures.