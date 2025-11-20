Eco et BusinessEco et Business, Energie



Tchad-Chine : vers une collaboration pour la conversion et stockage d’énergie

Le ministre de l’Eau et de l’Énergie Passalé Kanabé Marcelin a discuté ce 20 novembre 2025, d’un partenariat stratégique avec…

Publié par journaldutchad.com
le: 20 novembre 2025
(DR)

Le ministre de l’Eau et de l’Énergie Passalé Kanabé Marcelin a discuté ce 20 novembre 2025, d’un partenariat stratégique avec Haier, une entreprise chinoise, spécialisée dans la transformation d’énergie.

La délégation de la société chinoise, Haier était conduite par son directeur général, Feng Guomin. La partie tchadienne admet que cette multinationale est reconnue par son expertise dans quatre secteurs stratégiques (la conversion et le stockage de l’énergie, la recharge de véhicules électriques ainsi que la production de modules photovoltaïques). Son patron manifeste l’intérêt à mettre ses compétences au service du Tchad.

‎A l’issue des échanges, le ministre a instruit ses services techniques de poursuivre et d’approfondir les discussions avec les représentants de Haier, en vue d’explorer les pistes d’un partenariat durable et bénéfique pour le pays.

