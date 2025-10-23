Tchad : démantèlement de plusieurs réseaux criminels à N’Djaména

A travers une vaste opération anticriminel, la police dit avoir mis fin aux agissements de 42 présumés criminels, présentés à la presse le 22 octobre 2025 au Commissariat central n°1 de Gardolet.

Les personnes interpellées appartenant à plusieurs réseaux criminels, fait savoir le contrôleur de Police Mahamat Idriss. Il explique qu’ils s’adonnaient à des activités illicites allant de la falsification de documents officiels à la fabrication de faux billets, en passant par le vol à main armée et le détournement de fonds.

D’après la police, les activités de 29 de ces individus couvraient un large spectre d’infractions. Entre autres, faux et usage de faux, vols à main armée, détournement de fonds publics et fabrication de fausse monnaie. Les perquisitions menées ont permis la saisie d’un important lot de matériel utilisé dans leurs opérations frauduleuses : « ordinateurs portables, imprimantes, scanners et accessoires divers », servant à la confection de faux documents administratifs tels que cartes d’identité, permis de conduire et badges d’institutions publiques, cinq motos et autres stupéfiants qui les servent faire les opérations sans crainte, ni frayeur.

L’un des cas jugé emblématique est celui d’un individu appréhendé avec un pistolet automatique chargé de sept balles et une fausse carte de membre d’une organisation de défense des droits de l’homme. Selon le Contrôleur Mahamat Idriss, ce dernier aurait tenté d’intervenir dans un litige opposant ses complices à des ressortissants turcs, dans une manœuvre visant à étouffer une affaire judiciaire en cours.

Parmi les interpellés figure également Mahamat Adoum Saleh, ‘’tristement connu’’ des services de sécurité. Déjà arrêté le 4 septembre et détenu à Koro Toro, il a de nouveau été surpris en flagrant délit le 16 octobre à N’Djamena, opérant avec son complice Malamat Ali Annour selon le même mode opératoire : « endormir les conducteurs de mototaxis avant de les dépouiller. »

Les investigations ont aussi conduit à la découverte de deux millions de francs CFA en faux billets, tous portant le même numéro de série, « une preuve irréfutable de l’existence d’un réseau de contrefacteurs bien organisé dans la capitale », souligne la police.